Руководство энергокомпании в Петрозаводске попало под уголовную статью за невыплату зарплаты сотрудникам

Следком Карелия возбудил уголовное дело по материалам проверки, проведенной прокуратурой Петрозаводска, по факту нарушения прав работников ООО «Энергоремонт», сообщили в надзорном ведомстве республики.

Установлено, что руководство ООО «Энергоремонт» в нарушение требований законодательства при наличии финансовой возможности с декабря 2020 года свыше двух месяцев не выплачивало работникам заработную плату.

Общая задолженность перед 30 работниками превысила 2,5 млн рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города направила материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.