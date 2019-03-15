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Новости. Общество
14:27, 15 Марта 2019

Руководство группы компаний "РКС – Петрозаводск" совместно с техникумом создаст выездные кафедры для студентов

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Главный управляющий директор группы компаний "РКС - Петрозаводск" подписал соглашения о сотрудничестве с руководителем техникума городского хозяйства.

Александр Сафронов, главный управляющий директор АО "ПКС – Водоканал" и АО "ПКС – Тепловые сети" 12 марта посетил техникум в рамках подписания соглашений.

Директор Техникума городского хозяйства Михаил Гордин провел экскурсию для сотрудников коммунального оператора. Он показал гостям мастерскую, где готовят будущих слесарей, и лабораторию, где проходят обучение будущие лаборанты. Во время экскурсии сотрудникам организации удалось познакомиться со студентами, потенциальными работниками коммунальной сферы.

"РКС - Петрозаводск" – одна из самых развитых компаний, потому что опирается на зарубежный опыт и опыт коллег в других регионах. Предприятие идет в ногу со временем. С каждым годом процессы управления модернизируются. На федеральном уровне компания была признана одной из лучших.

Александр Сафронов рассказал о компании и ее развитии на рынке труда, а также пригласил студентов на работу, в перспективе.

"Для нас техникум – это площадка обмена опытом, обратная связь. Сегодня две вещи важны: вы нам нужны, а мы – вам. Соглашение позволит сделать выездную кафедру. Вы будете приходить к нам не просто на практику, за галочкой. Мы будем давать вам знания и делиться опытом. Приходите, учитесь, мы будем только рады. Поверьте, выбранная вами профессия очень важна, и не только для вас, но и для общества… Тепло, вода, электричество – это то, без чего невозможно жить", - сказал Александр Сафронов.

Директор техникума Михаил Гордин отметил, что наличие такого базового работодателя, как "РКС – Петрозаводск"  – это уверенность в том, что студенты смогут пройти полноценную производственную практику и получить рабочие места. Также он поблагодарил технических директоров Алексея Проккиева (АО "ПКС – Тепловые сети"), Виталия Остапчука (АО "ПКС – Водоканал"), Владимира Шарупича (директора по управлению персоналом) и Олега Гуменникова (начальника отдела по связям с общественностью) за активное сотрудничество и вклад в развитие техникума.

Учащиеся задали интересующие их вопросы: о реконструкции котельных, прохождении производственной практики и функционировании теплоснабжения (централизованного и альтернативного – небольшие котельные).

"Есть две стороны медали: надежно и дешево. Возьмем крышные котельные. Да, это дешево. Но, с другой стороны, рано или поздно у всего оборудования заканчивается срок эксплуатации. Его нужно ремонтировать, а со временем и менять, а это очень затратно.  Централизованное тепло – это надежность. Даже если отключится электроснабжение и водоснабжение, мы все равно будем подавать тепло, потому что работаем автономно.  Вне зависимости от погоды и других факторов", - ответил на один из вопросов Алексей Проккиев.

По окончании встречи были подписаны соглашения, которые нацелены на тесную взаимосвязь студентов с работниками коммунальных сетей. Благодаря сотрудничеству с предприятием, у учащихся техникума появится возможность работать на современном оборудовании. А также наблюдать за работой профессионалов, пополнять свои знания, практические и теоретические, и получать опыт.

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