Руководство Ондской ГЭС в Карелии заявило, что у их сотрудников нет коронавируса

По информации руководства Ондской ГЭС, коронавирус выявлен у работников подрядной организации, занимающейся строительством распределительной подстанции "Ондский".

Оперштаб Карелии опубликовал уточненную информацию по ситуации с заражением COVID-19 на Ондской ГЭС в Сегежском районе.

По информации руководства Ондской ГЭС, у ее сотрудников COVID-19 нет. Сотрудники гидроэлектростанции регулярно проходят тестирование, соблюдаются все эпидемиологические меры в полном объеме.

А 19 случаев коронавируса начиная с 18 июля подтверждены среди работников подрядной организации, занимающейся строительством РП 330 кВ "Ондский" (вновь строящаяся распределительная подстанция).

Все строители, у которых выявлен COVID-19, госпитализированы, на объекте завершены противоэпидемические мероприятия.

Вновь строящаяся подстанция расположена приблизительно в 1 километре от Ондской ГЭС. С рабочими, которые строят РП, сотрудники Ондской ГЭС не контактировали, и в дальнейшем контакт исключён.

Ранее сообщалось, что на Ондской ГЭС произошла вспышка коронавируса.