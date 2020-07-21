890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Третий по счёту уходит под суд 7
Сегодня 12:56
ГИБДД Петрозаводска оштрафовала водителя, устроившего гонки по городу 7
Сегодня 11:12
Минкульт Карелии выделил субсидии на издание пяти книг
21.07.2020 18:00
Жительница Карелии, боясь потерять новую недвижимость, вернула долг сразу после визита пристава 1
21.07.2020 17:20
Медведь сбежал из Карелии в Финляндию 7
Сегодня 07:05
Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места отдыха для благоустройства в 2021 году 10
21.07.2020 18:20

Руководство Ондской ГЭС в Карелии заявило, что у их сотрудников нет коронавируса

Новости. Общество
14:09, 22 Июля 2020
фото: © ntc-retec.ru
Загрузка...

По информации руководства Ондской ГЭС, коронавирус выявлен у работников подрядной организации, занимающейся строительством распределительной подстанции "Ондский".

Оперштаб Карелии опубликовал уточненную информацию по ситуации с заражением COVID-19 на Ондской ГЭС в Сегежском районе.

По информации руководства Ондской ГЭС, у ее сотрудников COVID-19 нет. Сотрудники гидроэлектростанции регулярно проходят тестирование, соблюдаются все эпидемиологические меры в полном объеме.

А 19 случаев коронавируса начиная с 18 июля подтверждены среди работников подрядной организации, занимающейся строительством РП 330 кВ "Ондский" (вновь строящаяся распределительная подстанция).

Все строители, у которых выявлен COVID-19, госпитализированы, на объекте завершены противоэпидемические мероприятия.

Вновь строящаяся подстанция расположена приблизительно в 1 километре от Ондской ГЭС. С рабочими, которые строят РП, сотрудники Ондской ГЭС не контактировали, и в дальнейшем контакт исключён.

Ранее сообщалось, что на Ондской ГЭС произошла вспышка коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-22 15:05:53
Вот те раз ))) Кто врёт тогда , редакция или оперштаб ???))) :)
zanoza
2020-07-22 14:15:33
Один в один с Белопорожской ГЭС, снова заболели строители и скорее всего вахтовики.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Аналитика

Сегодня 15:58
Обществоведение
Энергетики АО "ОРЭС-Петрозаводск" обновили воздушные линии электропередачи в одном из отдаленных микрорайонов города 
Проект относится к числу социальных: впервые за 40 лет в ходе модернизации сетей была решена проблема  бесперебойного электроснабжения детского сада в микрорайоне Сулажгорского кирпичного завода.
Третий по счёту уходит под суд 7
Сегодня 12:56
Памяти Эдмунда Белковского
21.07.2020 15:45
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 3
20.07.2020 16:33
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»