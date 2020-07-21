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Вспышка коронавируса произошла в Карелии на Ондской ГЭС

Новости. Общество
09:43, 22 Июля 2020
фото: © myenergy.ru
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COVID-19 выявлен у 15 сотрудников Ондской ГЭС, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, 15 из которых – на Ондской ГЭС.

Это уже не первая вспышка заражения коронавирусом на ГЭС. В июне на строительстве Белопорожской ГЭС заразились COVID-19 более 50 вахтовиков.

Напомним, что в Карелии на 22 июля общее число заболевших коронавирусом составляет 2039 человек.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на Ондской ГЭС в реку Онда вылилось около 200 кг технического масла. На сегодняшний день авария ликвидирована.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-22 09:52:38
" Статистов " из оперштаба в отставку !!!)))) :)
Гость
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