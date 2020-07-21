За сутки в Карелии еще 45 человек заразились коронавирусной инфекцией

Число заболевших COVID-19 в Карелии на 22 июля достигло 2039 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки 45 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 22 человека, в Медвежьегорске – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кондопожском районе – 3 человека (деревня Гомсельга), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Сосновец), в Сегежском районе – 16 человек (поселок Надвоицы - 1, Ондская ГЭС – 15).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии – 2039.

Выздоровели – 1284, выписаны по выздоровлению за сутки – 35.

Умерло всего – 12 человек.

На самокарантине находятся – 946 человек (+21 за сутки).

В местах обсервации пребывают – 10 человек (-1за сутки)

Всего проведено в Карелии 104576 исследования на коронавирус, за минувшиек сутки +1017.