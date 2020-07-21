890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины 2
21.07.2020 12:10
Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места отдыха для благоустройства в 2021 году 6
21.07.2020 18:20
Верховный суд Карелии разрешил мэрии Петрозаводска сносить гаражи 1
21.07.2020 17:40
Памяти Эдмунда Белковского
21.07.2020 15:45
Следком закончил расследование убийства, которое произошло на даче в Карелии
21.07.2020 18:40
Возможную свидетельницу преступления ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.07.2020 12:03

За сутки в Карелии еще 45 человек заразились коронавирусной инфекцией

Новости. Общество
09:10, 22 Июля 2020
фото: © Денис Гришкин/ТАСС
Загрузка...

Число заболевших COVID-19 в Карелии на 22 июля достигло 2039 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки 45 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 22 человека, в Медвежьегорске – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кондопожском районе – 3 человека (деревня Гомсельга), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Сосновец), в Сегежском районе – 16 человек (поселок Надвоицы - 1, Ондская ГЭС – 15).

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии – 2039.

Выздоровели – 1284, выписаны по выздоровлению за сутки – 35.

Умерло всего – 12 человек.

На самокарантине находятся – 946 человек (+21 за сутки).

В местах обсервации пребывают – 10 человек (-1за сутки)

Всего проведено в Карелии 104576 исследования на коронавирус, за минувшиек сутки +1017.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Аналитика

21.07.2020 15:45
Обществоведение
Памяти Эдмунда Белковского
Ушёл из жизни заслуженный врач Карелии, известный реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 3
20.07.2020 16:33
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 6
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»