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Руководство школы в Карелии подвергло учеников опасности

Новости. Общество
18:20, 09 Сентября 2020
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Прокуратура Муезерского района провела проверку деятельности одной из общеобразовательных организаций района.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, на территории школы расположено сооружение теплицы. В ходе осмотра последней выявлено, что она не эксплуатируется, заброшена, находится в аварийном и антисанитарном состоянии, стекла крыши разбиты, осколки разбросаны по прилежащей территории, что создает угрозу жизни и здоровья учеников и работников организации.

Директора школы обязали устранить нарушения, но никаких действий не последовало.

После чего Муезерский районный суд  обязал школу произвести работы по ограничению доступа к сооружению теплицы.

 

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