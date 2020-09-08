Руководство школы в Карелии подвергло учеников опасности

Прокуратура Муезерского района провела проверку деятельности одной из общеобразовательных организаций района.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, на территории школы расположено сооружение теплицы. В ходе осмотра последней выявлено, что она не эксплуатируется, заброшена, находится в аварийном и антисанитарном состоянии, стекла крыши разбиты, осколки разбросаны по прилежащей территории, что создает угрозу жизни и здоровья учеников и работников организации.

Директора школы обязали устранить нарушения, но никаких действий не последовало.

После чего Муезерский районный суд обязал школу произвести работы по ограничению доступа к сооружению теплицы.