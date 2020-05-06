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Руководство всей страны помогало переправить маленькую девочку, застрявшую в Карелии из-за коронавируса, к маме в Финляндию

Новости. Общество
13:07, 07 Мая 2020
фото: Дмитрий Ананьин
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Как в Финляндию переправили "застрявшего" в Карелии ребенка.

Российская пресса немало писала о злоключениях людей с двойным гражданством, которым закрытие границ не позволяло выехать из России в страну постоянного проживания. Но в Карелии события приобрели наиболее драматическую окраску: к родителям в Финляндию не могла выехать маленькая девочка. Пока ей не помогли все, кто мог помочь.

...Екатерина Родионова уехала в Суоми в прошлом году – учиться. Сделать это может любой, кто выучит язык, сдаст экзамен и сможет обеспечить свое проживание в стране.

Со временем Екатерина с мужем получили вид на жительство, но у маленькой дочки Кристины пока была лишь истекающая туристическая виза. Ввозить в Финляндию ее было уже нельзя и, пока готовилось разрешение, девочка жила у бабушки в Сортавала. Так и получилось, что к моменту, когда грохнула пандемия, родители уже месяц жили по одну сторону границы, а ребенок – по другую. Самое обидное, что разрешение для малышки пришло через неделю после того, как 18 марта в ноль часов Финляндия опустила пограничные шлагбаумы…

Екатерина буквально не находила себе места, очень переживала. Естественно, было сделано все, чтобы забрать маленькую Кристину. В начале апреля родители из-за границы обратились к карельскому Уполномоченному по правам ребенка Геннадию Сараеву.

Что было дальше, как и кто помог воссоединиться маме с дочкой, читайте в материале газеты "Московский комсомолец в Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир2
2020-05-07 16:17:12
Вася, Патриотов и честных во власти практически нет , негативная селекция собрала там отъявленных паразитов . За 20 лет власть превратилась в сборище бандитов и воров , тупых , циничных, и алчных организмов . Кир , новый тому пример .
Вася
2020-05-07 14:42:48
В интернет попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют второе гражданство. Это те люди, которые решают судьбу России и принимают законы, по которым нам жить. Они получают огромные зарплаты и пенсии из бюджета, говорят о патриотизме с многочисленных трибун, но имеют недвижимость за границей и паспорта другого государства.

новый
2020-05-07 14:55:33
Вася, ты ничего не решаешь, а потому даже не в списках претендентов на должность старшего по подъезду.
кир2
2020-05-07 14:05:28
Сколько же моральных уродов в Столице окопалось , одна злоба в жалкой дешёвой душонке .
новый
2020-05-07 13:58:15
Какая трогательная история. Прям щас расплачусь. Свалили и до свидания. Так нет же, теперь там ныть начнут, чтобы обратно припереться. Задолбали эти туда-сюдальщики.
АК
2020-05-07 13:50:19
Т.е. месяц ребенок был не нужен, а тут прямо "не находила себе места, очень переживала".
Согласен с Киром, запретить в принципе такое понятие, как двойное гражданство.
кир
2020-05-07 13:35:36
Нечего шастать. Уехавших на ПМЖ лишить гражданства.
Koira
2020-05-07 13:56:08
кир, у тебя портянка забыли спросить
кир
2020-05-07 14:26:22
койра, твои прислужники финским оккупантам и ты сам дождётесь своей очереди. Наконец, доходить стало и дерево лживой дружбы вырвали с корнем. На очереди бывшие "братские республики" и "добрые соседи".
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