Руководство всей страны помогало переправить маленькую девочку, застрявшую в Карелии из-за коронавируса, к маме в Финляндию

Как в Финляндию переправили "застрявшего" в Карелии ребенка.

Российская пресса немало писала о злоключениях людей с двойным гражданством, которым закрытие границ не позволяло выехать из России в страну постоянного проживания. Но в Карелии события приобрели наиболее драматическую окраску: к родителям в Финляндию не могла выехать маленькая девочка. Пока ей не помогли все, кто мог помочь.

...Екатерина Родионова уехала в Суоми в прошлом году – учиться. Сделать это может любой, кто выучит язык, сдаст экзамен и сможет обеспечить свое проживание в стране.

Со временем Екатерина с мужем получили вид на жительство, но у маленькой дочки Кристины пока была лишь истекающая туристическая виза. Ввозить в Финляндию ее было уже нельзя и, пока готовилось разрешение, девочка жила у бабушки в Сортавала. Так и получилось, что к моменту, когда грохнула пандемия, родители уже месяц жили по одну сторону границы, а ребенок – по другую. Самое обидное, что разрешение для малышки пришло через неделю после того, как 18 марта в ноль часов Финляндия опустила пограничные шлагбаумы…

Екатерина буквально не находила себе места, очень переживала. Естественно, было сделано все, чтобы забрать маленькую Кристину. В начале апреля родители из-за границы обратились к карельскому Уполномоченному по правам ребенка Геннадию Сараеву.

Что было дальше, как и кто помог воссоединиться маме с дочкой, читайте в материале газеты "Московский комсомолец в Карелии".