"Русская Ким Кардашьян" показала откровенное фото в колготках

Российская модель Анастасия Квитко, которую из-за выдающихся форм и любви к сексуальным нарядам называют "русской Ким Кардашьян", вновь удивила поклонников откровенным фото, пишет "Life.ru".

Модель из Калининграда в своем инстаграме выложила снимок, на котором позирует фотографу в колготках в сеточку, повернувшись к камере задом.

Фото "русской Ким Кардашьян" менее чем за сутки уже лайкнули свыше 200 тысяч пользователей, которые не скупятся на комментарии в адрес модели.

Как отмечает "Life.ru", Анастасия Квитко постоянно публикует в социальных сетях полуобнаженные фотографии. По словам модели, она не прибегала к помощи хирургов, а выдающимися формами ее наградила природа. Ранее "русская Ким Кардашьян" показала, как выглядит ее фигура без фотошопа.