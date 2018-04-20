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Новости. Общество
18:20, 20 Апреля 2018

Русские собаки заражают финнов опасной инфекцией

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Контрабанда собак в Финляндию может представлять серьезный риск для жизни и здоровья людей.

Медицинский округ Южной Карелии обнародовал данные об инфекционных болезнях, выявленных в регионе в 2017 году, сообщает Yle. Двух человек лечили в связи с заражением вирусом бешенства. Семь человек получили профилактическую вакцину. Источниками заражения, вероятно, были собаки, привезенные контрабандой из России.

Газета профсоюзного органа медсестер Tehy уже в 2015 году писала об увеличении числа случаев бешенства у людей. По данным газеты, в Финляндии ежегодно обнаруживается 50-70 случаев заражения бешенством. Бешенство можно лечить антителами, однако важную роль играет то, насколько скоро после инфицирования начнется лечение.

А оно обходится дорого. Например, профилактическая вакцина для человека, весом около 80 кг, стоит 2400 евро.

– У нас выявлены случаи, когда собаку привезли в Финляндию контрабандой, а потом она укусила человека. Пострадавший испугался риска заражением бешенством, но профилактические меры недешевы, - говорит главный врач по инфекционным заболеваниям Пекка Суомалайнен из медицинского округа Южной Карелии.

По словам Суомалайнена, в конечном итоге подобные случаи в копеечку влетают обходятся финским налогоплательщикам.

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