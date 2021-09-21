Рыбаки ловят в промышленных масштабах слишком много судака на Сямозере, и это могут запретить

Министерство сельского хозяйства России рассмотрит вопрос о приостановке промышленного лова судака на озере Сямозеро в Карелии.

Об этом сообщили в Минсельхозе Карелии.

Запрет может быть введен до конца 2021 года.

Причиной этого стало заключение Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству об объемах добычи судака на Сямозере. В результате промышленного рыболовства добыча этой рыбы по состоянию на 31 августа превысила рекомендованный объем вылова на 1,2%.