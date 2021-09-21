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Рыбаки ловят в промышленных масштабах слишком много судака на Сямозере, и это могут запретить

Новости. Общество
12:08, 27 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

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Министерство сельского хозяйства России рассмотрит вопрос о приостановке промышленного лова судака на озере Сямозеро в Карелии.

Об этом сообщили в Минсельхозе Карелии.

Запрет может быть введен до конца 2021 года.

Причиной этого стало заключение Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству об объемах добычи судака на Сямозере. В результате промышленного рыболовства добыча этой рыбы по состоянию на 31 августа превысила рекомендованный объем вылова на 1,2%.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-09-27 12:50:14
Тем, кто припрётся похныкать о нищих, хоть как-то зарабатывающих на жизнь: промышленная ловля - не то же, что любительская. Ловят иногородние под началом совсем уж иногородних, евпочя. Местные с этого получают шиш. Аналогично вычерпали пяльмского судака.
Владимир11
2021-09-27 12:57:59
нетюлень, согласен с вами.
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