Рыбаки сели на мель в Ладожском озере

В Ленинградской области двум рыбакам, застрявшим на лодке посередине озера, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили 47news в аварийно-спасательной службе Ленобласти, около восьми вечера 28 августа поступила информация о происшествии на Ладожском озере. Лодка с двумя мужчинами на борту села на мель в районе Новой Ладоги.

На помощь рыбакам был направлен поисково-спасательный отряд Новой Ладоги. Специалисты сняли судно с мели и помогли мужчинам добраться до берега.