Рыбаки в Карелии признались, что часто нарушают все нормы безопасности

Основные нарушение требований безопасности на водоемах, которые допускают рыбаки в Карелии – употребление алкоголя и выход на рыбалку в одиночку.

Об этом говорят результаты интернет-опроса, проведенного «Столицей на Онего».

Участникам предлагалось ответить на вопрос, какие рекомендации МЧС они не соблюдают, когда выходят рыбачить на лодке.

Из общего число респондентов 28% признались, что предпочитают рыбачить в одиночку, еще 23% употребляют на рыбалке алкоголь.

Кроме того, 15% не надевают спасательные жилеты, а 4% даже не обращают внимания на прогноз погоды.

И каждый четвертый признался, что нарушает все перечисленные нормы разом.