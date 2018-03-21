Рыбодобывающие предприятия Карелии ставят рекорды по вылову рыбы

Рыбодобывающие предприятия и предприятия аквакультуры в Карелии добились уровня максимальной эффективности за период с начала "девяностых" годов.

В 2017 году рыбодобывающие предприятия и предприятия аквакультуры достигли максимальных результатов работы, начиная с 1992 года. Об этом сообщает сайт правительства Карелии.

Суммарный объем добычи и выращивания рыбы превысил уровень 2016 года на 6 % или на 6,6 тыс. тонн и составил 118 тыс. тонн.

Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".