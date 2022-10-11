Рыбоводы Карелии выпустили в реку 10 тысяч сеголеток сига

Выгский рыбоводный завод выпустил партию сеголеток в реку Кереть и закрыл сезон по сиговым.

Специалисты Выгского рыбоводного завода Карельского филиала Главрыбвода отправили в реку Кереть 10 тысяч сеголеток сига средней навеской 10 г. Это последний выпуск ценного вида, который производился в соответствии с госзаданием нынешнего года, сообщили в Минсельхозе республики.

По плану в 2022 году на рыбоводных мощностях Карельского филиала предусматривалось вырастить и выпустить почти 175 тысяч штук молоди, в том числе 164,4 тысяч экземпляров атлантического лосося (семги) и 10 тысяч особей сига. Государственное задание выполнено на 100%, отметили в Главрыбводе.

Ранее сообщалось, плотва, окунь и лещ оказались в Карелии без документов.