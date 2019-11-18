Рынок труда для пенсионеров Карелии признан одним из худших в стране

Карелия признана аутсайдером в рейтинге привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Карелия попала на 76 место из 79 в списке, который составлен экспертами РИА Рейтинг. Таким образом, Карелия вошла в пятерку аутсайдеров списка, ниже нее в рейтинге расположились Алтай, Чечня и Тыва.

Значение индекса в этом рейтинге изменяется в диапазоне от 79,9 до 19,2 балла. Итоговый балл Карелии: 28,1.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".