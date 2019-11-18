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Новости. Экономика
10:14, 18 Ноября 2019
фото: pixabay.com / besnopile

Рынок труда для пенсионеров Карелии признан одним из худших в стране

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Карелия признана аутсайдером в рейтинге привлекательности рынка труда для пенсионеров.

Карелия попала на 76 место из 79 в списке, который составлен экспертами РИА Рейтинг. Таким образом, Карелия вошла в пятерку аутсайдеров списка, ниже нее в рейтинге расположились Алтай, Чечня и Тыва.

Значение индекса в этом рейтинге изменяется в диапазоне от 79,9 до 19,2 балла. Итоговый балл Карелии: 28,1. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-11-18 11:37:02
О каком рынке труда можно говорить в экономически неблагополучном регионе!
Сеня
2019-11-18 11:07:14
почетное последнее место антирейтинга.... Оптимизаторы должны быть горды тем, что они творят с народом
Ronia
2019-11-18 11:01:07
Это касается всех , не только пенсионеров . Экономика убита , , соц.сфера развалена , работать людям не где . Вот вам финал работы команды приезжих " приставов " и "бурятов ".
Dredd
2019-11-18 10:41:30
И не только для пенсионеров. К тому же, у основной массы населения просто нищенские зарплаты.
nae
2019-11-18 10:38:40
"Карелия признана аутсайдером" дальше можно было и не продолжать.
Владимир11
2019-11-18 11:16:45
nae,
Так, к сожалению!
Isia
2019-11-18 10:31:12
"Карелия попала на 76 место из 79 в списке, который составлен экспертами РИА Рейтинг. Таким образом, Карелия вошла в пятерку аутсайдеров списка, ниже нее в рейтинге расположились Алтай, Чечня и Тыва."
Это просто ...опа какая то !!! Не пора ли Главе Карелии Парфенчикову в отставку , с такой  работой " . Почти три года у власти , а итоги работы " нулевые ", а скорее всего и " минусовые ".
Joker
2019-11-18 10:29:27
Объективная оценка, к сожалению ситуация такова...
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