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Рынок труда Карелии пополнили мигранты и беженцы из Украины

Новости. Экономика
16:40, 23 Февраля 2023
фото: © Марина Лысцева/ТАСC

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В Карелию приехали и устроились на работу граждане государств - участников Евразийского союза, а также беженцы с территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины.

По информации МВД Карелии, в 2022 году в регион прибыло больше иностранных граждан. Многие из них указывали в миграционной карте именно работу, как цель въезда в Россию. Приток иностранцев, считают в Управлении труда и занятости республики, — результат отмены действующих в пандемийный период ограничений на въезд, а также возможность воспользоваться участием в программе по переселению соотечественников.

В результате рынок труда Карелии пополнили временно проживающие иностранные граждане и соотечественники. В Карелию прибыли граждане государств — участников Евразийского союза, а также беженцы с территорий Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Украины. Программа является инструментом привлечения в республику квалифицированных кадров с учетом потребностей социально-экономического развития республики, преодоления кадрового дефицита. Прибывшие — востребованные на рынке труда квалифицированные рабочие, врачи, педагоги. Рабочие заняты в строительстве, на обрабатывающих производствах. Пополнились новыми кадрами Литейный завод «Петрозаводскамаш», АО «Карельский окатыш», АО «Судоремнтный — судостроительный завод» и другие предприятия. В 2022 году в Карелии устроились на работу 8 врачей, среди них — кардиолог, акушер-гинеколог, врач общей практики и другие. Прибыли 11 специалистов в области образования.

Работающие на патенте иностранные граждане также заняли свою нишу на рынке труда. В виде авансовых платежей в 2022 году они пополнили бюджет на 145,1 млн руб. Размер такого платежа в прошлом году составлял 6945 рублей, на 2023 году его размер составляет 8123 рубля. В сравнении с субъектами Российской Федерации Северо-Западного федерального округа в 2021, 2022 и 2023 годах в республике установлен максимальный региональный коэффициент, применяемый для расчета авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, работающими по патентам.

Со времени проведения специальной военной операции на территорию республики в 2022 году приехали 698 человек с территорий ЛНР, ДНР и Украины. В 2022 году были трудоустроены более 98% прибывших, желающих и готовых приступить к работе.

В управлении труда и занятости напомнили, сегодня на рынке труда Карелии почти 6 тыс. вакансий, безработных — 4414. Уровень регистрируемой безработицы достиг исторического минимума и составляет 1,5%.

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