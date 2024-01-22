Рысь расправилась с лисицей в заснеженном поселке Карелии

Рыжая хищница выслеживала кошку, но не предполагала, что за ней самой наблюдают.

Жесткое видео схватки хищников на окраине леса в заснеженом поселке в Карелии появилось в паблике «Мое Поросозеро». Как утверждают местные жители, эти кадры были сняты еще 7 января в районе ЛДК поселка Поросозеро Суоярвского района, в одном из частных дворов.

На видео рысь схватила лисицу. Последняя пытается сопротивляться, но огромная кошка неумолимо тянет свою добычу в лес.

«Лиса караулила нашего кота, но и подозревать не могла, что за ней тоже наблюдает рысь», — прокомментировала жительница поселка, на дворе у которой и произошла встреча лесных зверей.

Ранее гуляющую рысь заметили в окрестностях города Сортавала в Карелии (18+).