В окрестностях Сортавалы заметили гуляющую рысь

В одном из городских пабликов появилось видео.
В паблике Подслушано в Сортавала опубликовали видеоролик, на котором видно, как по дороге на виду у водителей в окрестностях Сортавалы прогуливается рысь.
«Красавица. Но в городе ей не место. Что с лесами у нас, совсем беда, да?», — написали в комментариях к посту.
«Котов ищет», — добавил один из читателей.
Напомним, после недавнего визита рыси в Эссойлу в домах не досчитались кошек.
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