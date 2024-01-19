В окрестностях Сортавалы заметили гуляющую рысь

В одном из городских пабликов появилось видео.

В паблике Подслушано в Сортавала опубликовали видеоролик, на котором видно, как по дороге на виду у водителей в окрестностях Сортавалы прогуливается рысь.

«Красавица. Но в городе ей не место. Что с лесами у нас, совсем беда, да?», — написали в комментариях к посту.

«Котов ищет», — добавил один из читателей.

Напомним, после недавнего визита рыси в Эссойлу в домах не досчитались кошек.