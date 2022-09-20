РЖД ответили на слухи об ограничениях продажи билетов без справок из военкомата

РЖД опровергли сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата - билеты продают без ограничений.

Об этом сообщила РИА Новости.

На фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ОАО «РЖД» прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу.

«Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», — сообщили в пресс-службе РЖД.