РЖД пустит "Ласточку" до Суоярви

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ОАО "РЖД" на майские праздники продлит маршрут поезда "Ласточка" из Санкт-Петербурга через Сортавалу до станции Суоярви.
Согласно расписанию, "Ласточка" будет ходить до Суоярви 1,2,4,5,9,10,11 и 12 мая.
По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, в перспективе необходимо продлить маршрут "Ласточки" до Кеми.
Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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