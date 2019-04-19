РЖД пустит "Ласточку" до Суоярви

ОАО "РЖД" на майские праздники продлит маршрут поезда "Ласточка" из Санкт-Петербурга через Сортавалу до станции Суоярви.

Согласно расписанию, "Ласточка" будет ходить до Суоярви 1,2,4,5,9,10,11 и 12 мая.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, в перспективе необходимо продлить маршрут "Ласточки" до Кеми.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

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