РЖД разрабатывают новый маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

"Российские железные дороги" планируют максимально сократить время в пути, запустив поезд в Карелию в новогодние праздники.

РЖД рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов, пишет ТАСС.

"Открою такую тайну. Сегодня ФПК (Федеральная пассажирская компания, "дочка" РЖД) у меня были, для того чтобы рассмотреть, может быть, маршрут из Москвы через Санкт-Петербург в Сортавалу, Петрозаводск", - сказал он.

По его словам, РЖД также планируют максимально сократить время в пути.

"Мы смотрим уже даже с той точки зрения, что если туристический поток будет возрастать, то, может быть, и пробовать это сделать на новогодние праздники", - добавил топ-менеджер.

Напомним, в июле ФПК открыли прямое сообщение между Москвой и Сортавалой, беспересадочные вагоны курсируют в составе поезда Москва - Петрозаводск.