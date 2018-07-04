РЖД разрешила пассажирам отказываться от питания

После вмешательства Федеральной антимонопольной службы на сайте бронирования билетов РЖД появилась возможность исключить питание в поездке.

Как пояснили в УФАС по Карелии, ранее в ФАС России поступали многочисленные жалобы на признаки навязывания услуг по организации питания со стороны Федеральной пассажирской компании, так как у пассажиров не было возможности от нее отказаться.

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