РЖД разрешила пассажирам отказываться от питания

По теме
Загрузка...
После вмешательства Федеральной антимонопольной службы на сайте бронирования билетов РЖД появилась возможность исключить питание в поездке.
Как пояснили в УФАС по Карелии, ранее в ФАС России поступали многочисленные жалобы на признаки навязывания услуг по организации питания со стороны Федеральной пассажирской компании, так как у пассажиров не было возможности от нее отказаться.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
29.06.2018, 21:30
27.06.2018, 19:40
30.06.2018, 18:22
28.06.2018, 15:57
30.06.2018, 17:33
30.06.2018, 13:18
Аналитика
02.07.2018 11:29
Политкухня
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
02.07.2018 11:27
29.06.2018 13:57
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
01.07.2018 15:35
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии