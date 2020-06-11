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РЖД в конце июня вернут 35 отмененных ранее поездов

Новости. Общество
22:00, 11 Июня 2020
фото:  © Столица на Онего
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Холдинг РЖД в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса в третьей декаде июня вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты.

В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в различных регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, РЖД восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования, пишет "Прайм".

"В июне в расписание возвращаются и поезда АО "ФПК" в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья", – уточнили в компании.

Составы будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно.

Назначенные на южные направления поезда совершат свыше 900 рейсов, чтобы россияне из разных регионов страны смогли провести свой отпуск на море после открытия курортного сезона. При этом некоторые поезда увеличат периодичность курсирования.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России.

 

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