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РЖД закупит два судна на подводных крыльях для мультимодального маршрута на остров в Карелии

Новости. Общество
08:05, 27 Мая 2022
фото: © Алексей Уланов

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ОАО «РЖД» планирует заказать скоростных «Метеора» для использования на мультимодальном маршруте на остров Валаам через Сортавалу.

Об этом сообщил председатель совета директоров АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев журналистам, пишет Интерфакс.

«С „РЖД“ мы в стадии контрактования двух „Метеоров“, они заявку подали, сейчас контракт подписывается», — сказал Анцев, уточнив, что контракты планируются с использованием лизинговой схемы при участии «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК).Он напомнил, что «Метеор 120Р» относится к классу судов «река-озеро», и отметил, что новая версия корабля отличается прочностью корпуса и остекления: «Мы перешли на совершенно другие стекла. Бывало старые „Метеоры“ попадали в штормы (на Ладоге, Онеге) и возвращались без остекления. Сегодня же это мощнейшие силикатные стекла, которые выдержат и защитят пассажиров в любой шторм».

По информации Анцева, сейчас ЦКБ Алексеева ведет доработку другого своего скоростного судна — «Валдай» — для перевода его из речного класса в класс «река-озеро». «Нас попросили судоэксплуатанты сделать доработки и перевести его в озерный класс», — пояснил он.

Напомним, «Метеоры» стали составляющей первого в России мультимодального туристического маршрута, запушенного холдингом «РЖД» 29 мая прошлого года. Его пассажиры могли добраться из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам, используя железнодорожный и водный транспорт. Расписание «Метеоров» было удобно состыковано с расписанием движения поездов, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Водное судно на Валаам курсировало ежедневно в течение всего лета. Более двадцати тысяч пассажиров приняли участие в туристических поездках.

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