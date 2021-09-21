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В РЖД подсчитали, сколько пассажиров прокатились на поезде и «Метеоре» до Валаама

Новости. Общество
12:45, 27 Сентября 2021
фото: © Алексей Уланов

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Северо-Западная пригородная пассажирская компания завершила сезон курсирования туристического мультимодального маршрута с использованием водного транспорта.

Последняя в этом году поездка по новому мультимодального маршруту с использованием «Метеора» сообщением Сортавала-Валаам-Сортавала состоялась в минувшую среду, 22 сентября. Водное судно на Валаам курсировало ежедневно в течение всего лета. Более двадцати тысяч пассажиров приняли участие в туристических поездках, сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В компании напомнили, что летом «Метеоры» стали составляющей нового мультимодального туристического маршрута, запушенного холдингом «РЖД». Его пассажиры могли добраться из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам, используя железнодорожный и водный транспорт. Расписание «Метеоров» было удобно состыковано с расписанием движения поездов, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, развитие мультимодальных перевозок — одно из важных направлений деятельности правительства Карелии. Совместно с ОАО «РЖД» прорабатывается вопрос по организации таких маршрутов на остров Кижи и острова Соловецкого архипелага.

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