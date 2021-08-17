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Первый в стране мультимодальный маршрут в Карелии приобрел популярность у туристов

Новости. Общество
11:10, 19 Августа 2021
фото: © ОАО «РЖД»

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Более 12 тысяч человек воспользовались новым мультимодальным маршрутом на Валаам, в планах — организовать подобные маршруты на Кижи и Соловки, сообщили в правительстве Карелии.

Первый в России мультимодальный маршрут на остров Валаам, объединяющий железнодорожный и водный виды транспорта, стартовал в конце мая 2021 года. С этого момента уникальной возможностью увидеть жемчужину Карелии воспользовались уже более 12 тысяч человек.

Расписание судов на подводных крыльях «Метеор» удобно состыковано с расписанием поездов. При покупке билета по маршруту «Москва — Валаам», «Санкт-Петербург — Валаам» или «Петрозаводск — Валаам» с использованием модуля «поезд + «Метеор» оформляется единый проездной документ. Это можно сделать на сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в кассах.

Новый туристический маршрут оценили и жители республики. Ежедневные экскурсии на Валаам в течение всего лета, предлагающие совместить виды транспорта или купить билеты отдельно на «Метеор», значительно повысили доступность острова для всех его посетителей.

Развитие мультимодальных перевозок — одно из важных направлений деятельности Правительства Карелии. В настоящее время совместно с ОАО «РЖД» прорабатывается вопрос по организации таких маршрутов на остров Кижи и острова Соловецкого архипелага.

Ранее изменилось расписание быстроходных судов «Метеор» на маршруте Сортавала-Валаам для более удобной стыковки с рейсами поездов дальнего следования.

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