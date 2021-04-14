РЖД запускает шесть дополнительных поездов из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и Приладожье

В майские праздники назначены дополнительные туристические поезда, которые свяжут Питер с Петрозаводском, Сортавалой и Рускеалой.

По сообщению служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, с 1 по 9 мая рельсовый автобус «Орлан», соединит Петрозаводск и Сортавалу, между Санкт-Петербургом и горным парком «Рускеала» будет курсировать дополнительный поезд «Ласточка», а дополнительный ретропоезд «Рускеальский экспресс» будет доставлять пассажиров из Сортавалы в Рускеалу и обратно.

Ранее сообщалось, рельсовый автобус "Орлан" будет возить пассажиров из Лодейного Поля в Приладожье Карелии.