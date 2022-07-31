С 1 августа энергетики продолжат плановые ремонты энергообъектов в районах Карелии

Прионежская сетевая компания предупреждает о возможных отключениях электроэнергии в связи с проводимыми работами и приносит извинения потребителям за доставленные неудобства.

С 1 по 7 августа временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 2 августа с 8.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

— 3 и 5 августа с 9.00 до 15.00. Поселок Боровой.

Прионежский муниципальный район:

— 1 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улица Заречная.

— С 1 по 5 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 66-Д, 103). Здание детского сада «Родничок».

— 2 августа с 8.00 до 23.00. Село Деревянное (частично); поселок Деревянка; станция Деревянка; окрестности станции Орзега: СНТ «Березка 3», «Сампо», «Эфир», «Здоровье», «Рубин», «Гея», «Светлячок», «Медик», «Ручеек», «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

— С 2 по 5 августа с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка 2», «Виктория», «Елочка», «Ветерок», «Светофор», «Озерки», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

— С 3 по 7 августа с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец ПМУСП «Мемориал»: кладбище; гарнизон Бесовец.

— 4 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Уя; окрестности деревни Уя: СНТ «Маяк».

— 5 августа с 10.00 до 16.00. Станция Пяжиева Сельга: улицы Поселковая, Пяжиева, Почтовая.

Петрозаводский городской округ:

— С 2 по 4 августа с 10.00 до 16.00. Микрорайон Птицефабрика (частично). Здания детского сада № 25 «Золотой петушок», «Почты России».

Пряжинский национальный район:

— 3 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Заводская (частично).

— С 3 по 7 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Чална (частично).

— 5 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Новореченская (частично), переулок Юбилейный

Сортавальский муниципальный район:

— С 1 по 5 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: Совхозное шоссе.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 1 по 3 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сергиево: улицы Центральная (дома 28-49), Гагарина (дом 1), Лесная (дома 5, 6,7), переулок Цветочный (дом 6).

— 3 августа с 10.00 до 15.00. Поселки Огорелыши, Сергиево. Деревня Данилово.

Лоухский муниципальный район:

— С 1 по 5 августа с 8.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

— 2 августа с 10.00 до 14.00. Поселки Малиновая Варакка, Хетоламбино.

— 4 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Плотина.

— 4 августа с 9.00 до 13.00. Поселок Зашеек.

Кемский муниципальный район:

— 1 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Некрасова (дома 42-64, 35-47), Бланки (дома 20-42), Энергетиков (дом 22).

— 1 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Вицупа (дома 14, 14-А, 15, 17, 19, 20-А).

— 1 августа с 13.30 до 16.30. Город Кемь: улицы Мосорина (дома 2, 6), Каменева (частный сектор), Совхозный переулок (дома 15, 20, 26). Здания магазинов «Пятёрочка», «Магнит», спортивной школы, «Почты России».

— 2 августа с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1, 2, 4-А, 5, 10, 12), Береговая (дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12), Фрунзе (дома 1, 2, 5). Здание гостиницы «Кузова».

— 2 августа с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-83).

— 3 августа с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Свободы, Кирпичная, Труда.

— 3 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская (дома 1-28, 29, 31, 33), Заводская, Железнодорожная, Южная.

— 3 августа с 13.30 до 16.30. Город Кемь: здания гаража Кемского каскада ГЭС, склада ЧП «Артемьев».

— 3 августа с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Большой Пудас, Мельничная, Малышева (дом 3).

— 4 августа с 9.00 до 12.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 46-62, 101-115).

— 4 августа с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Шоссе 1 Мая (дома 18-20, 26-46, 35-95), Дорожный переулок (дома 1, 3, 5, 7, 9).

Муезерский муниципальный район:

— С 1 по 5 августа с 9.00 до 18.00. Поселок Ондозеро: улицы Рабочая, Набережная, Краснофлотская, Озерная.

— 4 и 5 августа с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: здания АЗС и средней школы.

Сегежский муниципальный район:

— 2 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Лесокультурная (частично).

Олонецкий национальный район:

— 1 августа с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Буденного (дома 2-39), Луначарского (дома 20-24), переулок Буденного.

— 1 августа с 10.30 до 12.00. Деревня Рыпушкалицы: улица Луговая.

— 1 августа с 13.30 до 16.00. Деревня Нурмолицы: многоквартирный дом без номера.

— 2 и 3 августа с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная (дома 23-А, 23-Б), Пролетарская (дом 20). Здание водонасосной станции.

— 3 августа с 13.30 до 17.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Школьная.

— 4 августа с 15.00 до 16.00. Деревня Черная Речка.

— 5 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А — 110), переулок Заводской. Здания магазинов «Пятерочка», «Придорожный».