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12.11.2021 14:42

С 1 декабря в Карелии дошкольников будут принимать дежурные работники детских садов

Новости. Общество
12:37, 22 Ноября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Кроме того, в вечернее время перед уходом домой для воспитанников детских садов могут быть организованы прогулки с учётом погодных условий.

Соответствующие рекомендации были направлены Министерством образования и спорта Карелии во все муниципалитеты республики.

В Республике Карелия из-за непростой эпидемиологической обстановки распоряжением Главы Республики Карелия №127-р от 12 марта 2020 года в регионе введён режим повышенной готовности. Пунктом 11.2(15) этого документа установлено, что в здания образовательных организаций посетители старше 18 лет могут заходить только при предъявлении ряда документов. Ими являются QR-код, подтверждающий полное прохождение вакцинации, справки о вакцинации или перенесенном в течение полугода заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 3 дня.

Министерство образования и спорта Карелии направило 19 ноября органам местного самоуправления рекомендации по работе детских садов с 1 декабря этого года. В них указано, что муниципалитеты должны проанализировать количество родителей, у которых отсутствуют вышеперечисленные документы. Исходя из полученных результатов, дошкольные учреждения должны будут принять локальный акт, в котором закрепят порядок работы с начала декабря. Важно понимать, что единое решение для всех садов региона принять невозможно: здания детских садов различаются по количеству входов, доступным площадям. Сильно разнится и количество воспитанников, которые ходят в дошкольные учреждения. Соответственно, здесь необходим индивидуальный подход в каждой конкретной ситуации.

Кроме того, ведомство предложило детским садам назначить ответственных дежурных за утренний прием детей, установить место приема и время приема воспитанников, в вечернее время при подходящих погодных условиях предусмотреть возможность организации прогулки дошкольников перед уходом домой. В случае плохой погоды дежурные сотрудники детских садов оденут и вернут детей родителям в конце дня. У детских садов республики уже накоплен продолжительный опыт такой работы: летом 2020 года при хорошей погоде воспитатели без проблем принимали детей на улице. Эта же практика будет применена и сейчас. Таким образом будет решён вопрос безопасной передачи ребёнка сотруднику детского сада и организованного ухода воспитанников домой. Важно подчеркнуть, что детским садам необходимо широко информировать родителей и законных представителей о принимаемых решениях, чтобы избежать недопониманий.

Напомним, противоэпидемические меры, которые принимаются в Карели, направлены исключительно на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детей, недопущения распространения коронавирусной инфекции, передачи широким группам контактных лиц, а также нивелирования тяжелых форм заболевания.

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