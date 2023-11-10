С 13 ноября изменится движение в трех районах Петрозаводска

Об изменении схемы дорожного движения в Петрозаводске рассказали в мэрии города.

Завтра, 13 ноября, в трех районах карельской столицы изменится схема движения транспорта.

На Кукковке, возле дома № 21 на улице Щербакова по нечетной стороне запретят стоянку и остановку транспорта.

В центре города на участке улицы Герцена в районе дома № 28 по четной стороне также запретят стоянку и остановку транспорта.

В Октябрьском районе нельзя будет повернуть налево с Московской улицы на набережную Варкауса.

В мэрии отметили, что нововведения призваны повысить безопасность движения водителей и пешеходов.