С 13 ноября изменится движение в трех районах Петрозаводска

Об изменении схемы дорожного движения в Петрозаводске рассказали в мэрии города.
Завтра, 13 ноября, в трех районах карельской столицы изменится схема движения транспорта.
На Кукковке, возле дома № 21 на улице Щербакова по нечетной стороне запретят стоянку и остановку транспорта.
В центре города на участке улицы Герцена в районе дома № 28 по четной стороне также запретят стоянку и остановку транспорта.
В Октябрьском районе нельзя будет повернуть налево с Московской улицы на набережную Варкауса.
В мэрии отметили, что нововведения призваны повысить безопасность движения водителей и пешеходов.
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