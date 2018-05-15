С 18 мая в Карелии начнутся пассажирские перевозки до Сенной губы и острова Кижи

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Стоимость проезда на социально значимом маршруте "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск" не подорожает и сохранится на уровне 2017 года.
Как рассказали в карельском Минтрансе, с 18 мая по пятницам и воскресеньям будут выполняться рейсы водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск".
Поездка из Петрозаводска в деревню Сенная Губа – 830 рулей, а на остров Кижи – 919 рублей.
Информация о пассажирских перевозках внутренним транспортом доступна в кассовом павильоне водного вокзала Петрозаводска (причал №4).
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