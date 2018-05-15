Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:18, 15 Мая 2018

С 18 мая в Карелии начнутся пассажирские перевозки до Сенной губы и острова Кижи

По теме

ВИДЕО: Голый мужчина прошелся утром по центру Петрозаводска
15.05.18 14:39
В Петрозаводске компанию, которая плохо вывозила мусор, оштрафовали и заставили прибраться в Соломенном
15.05.18 14:37
Нуждающиеся семьи Карелии получили 1,4 млн рублей из Пенсионного фонда
15.05.18 14:17
Все новости
Загрузка...

Стоимость проезда на социально значимом маршруте "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск" не подорожает и сохранится на уровне 2017 года.

Как рассказали в карельском Минтрансе, с 18 мая по пятницам и воскресеньям будут выполняться рейсы водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск".

Поездка из Петрозаводска в деревню Сенная Губа – 830 рулей, а на остров Кижи – 919 рублей.

Информация о пассажирских перевозках внутренним транспортом доступна в кассовом павильоне водного вокзала  Петрозаводска (причал №4).

По теме

ВИДЕО: Голый мужчина прошелся утром по центру Петрозаводска
15.05.18 14:39
В Петрозаводске компанию, которая плохо вывозила мусор, оштрафовали и заставили прибраться в Соломенном
15.05.18 14:37
Нуждающиеся семьи Карелии получили 1,4 млн рублей из Пенсионного фонда
15.05.18 14:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-05-15 13:57:59
"Социально значимый", т.е. субсидируемый. Предположу, что примерно на 50%.
Вертолет МИ-8 на 20мин - это 40000руб, по коммерческой цене. На 20 человек (почти полный борт) - это 2000р. С субсидией будет почти, как на Комете. Только быстрее.
Mike
2018-05-15 13:13:01
А немноговато за часовую поездку? Совсем обалдели. Посчитайте во что обойдется поездка туда и обратно семье из четырех человек 8 тысяч рублей без малого. Это же рехнуться можно@
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?
09.05.2018, 14:26
ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"
09.05.2018, 14:27
Бессмертный полк - 2018 в Петрозаводске

Аналитика

14.05.2018 12:01
Обществоведение
Споры идут, а денег нет 1
Дискуссия о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" получила VIP-участника. Им стал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 6
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 5
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 2
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»