С 18 мая в Карелии начнутся пассажирские перевозки до Сенной губы и острова Кижи

Стоимость проезда на социально значимом маршруте "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск" не подорожает и сохранится на уровне 2017 года.

Как рассказали в карельском Минтрансе, с 18 мая по пятницам и воскресеньям будут выполняться рейсы водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Петрозаводск".

Поездка из Петрозаводска в деревню Сенная Губа – 830 рулей, а на остров Кижи – 919 рублей.

Информация о пассажирских перевозках внутренним транспортом доступна в кассовом павильоне водного вокзала Петрозаводска (причал №4).