С 2019 года водоканалы России должны перейти на практику эталонных тарифов

Какие стандарты будут установлены, что будет браться за критерий и какого эффекта можно ожидать от реформы в области тарифной политики, рассказали на примере "ПКС-Водоканала", где подготовку к реализации новых стандартов начали еще с прошлого года.

Как сегодня протекает процедура утверждения тарифа в российском ЖКХ? Обычно в режиме перманентного скандала: при утверждении тарифа следует учесть слишком большой разброс рекомендаций, что приводит к предвзятой оценке тарифов и влияния на них людей принимающих решения в цепочке участников "Предприятие-Регулятор-УФАС". Добавьте к этому практику продавливания необоснованного снижения тарифов Регулятором, в результате которых отрасль не может развиваться — и получаем отсутствие инвестиций в область ЖКХ, остро нуждающуюся в реформах и развитии.

Масса проблем привела к необходимости обновления. В ближайшие годы водоканалы России вслед за энергетиками должны перейти на практику эталонных тарифов.

Как известно, с 2019 года президент России поручил перевести ЖКХ на систему эталонных тарифов. Уже с лета будущего года регионы обязаны формировать тарифы с учетом эталонных затрат, что, с одной стороны, призвано снизить издержки компаний, а с другой — оптимизировать тариф для потребителя, а в конечном счете привести к практике бережливого производства в области всех коммунальных ресурсов.

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