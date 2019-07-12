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Новости. Общество
22:00, 12 Июля 2019
фото: © ТАСС / Юрий Машков

С 2020 года деятельность цирков, зоопарков и океанариумов будет лицензирована

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Содержание животных в цирках, зоопарках, дельфинариях и океанариумах с 1 января 2020 года будет контролировать Россельхознадзор, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщают РИА Новости, согласно постановлению, Россельхознадзор со следующего года будет лицензировать деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Он же будет контролировать соблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

В случаях, когда дикие животные содержатся или используются в неволе, но это не предполагает их использования в культурно-зрелищных целях, государственный контроль будет осуществлять Росприроднадзор.

Закон, устанавливающий нравственные и гуманные принципы обращения с животными в России, президент РФ Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Его основные нормы уже вступили в силу, но статьи, касающиеся государственного надзора заработают только с 1 января 2020 года. До этого времени правительство должно распределить соответствующие полномочия между органами власти.

Закон также предусматривает общественный контроль в этой сфере - с 2020 года должны заработать общественные инспекторы в области обращения с животными. Такими инспекторами могут стать как представители общественных организаций, так и обычные граждане.

Согласно подписанному премьером постановлению, Минприроды будет выдавать удостоверения и регулировать деятельность общественных инспекторов. За министерством также закрепляется полномочие по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обращения с животными.

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