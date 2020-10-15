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С Нового года будут введены новые правила перевозки детей

Новости. Общество
20:40, 15 Октября 2020
фото: © ТАСС / Марина Лысцева
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С 1 января 2021 года начнут действовать новые правила перевозки группы детей автобусами, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, о поездках в пределах города или пригорода организаторы должны будут уведомить ГИБДД не позднее чем за сутки.

Планируя междугороднюю поездку, уведомление необходимо направить не позднее чем за 48 часов. Организованная поездка детей на трех и более автобусах должна будет сопровождаться патрульным автомобилем ГИБДД.

Также организаторам при планировании поездки нужно учесть, что детей младше 7-летнего возраста более 4 часов перевозить нельзя. В каждом автобусе, в котором более 20 детей, должен быть один сопровождающий на каждый выход из автобуса. Если поездка длится больше 12 часов и детей перевозят три автобуса и более – в автобусах должен присутствовать медицинский работник.

В ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) перевозка детей допускается только к вокзалам, аэропортам и от них. При этом расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

К управлению автобусами с группами детей допускаются водители со стажем работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет.

Водитель не должен иметь административных взысканий в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения. А перед поездкой водителю необходимо пройти предрейсовый инструктаж в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" Правительство Российской Федерации.

Организаторы перевозки должны обеспечить хранение оригиналов документов, предусмотренных Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, в течение 90 календарных дней. В случае ДТП, в результате которого пострадали дети, документы хранятся в течение 3 лет.

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