С 24 по 30 октября Прионежская сетевая компания проведет очередной этап выполнения Ремонтной программы-2022

В АО «ПСК» предупреждают потребителей электроэнергии о возможных отключениях, связанных с неотложными работами на энергообъектах.

Временные отключения с 24 по 30 октября возможны:

Калевальский национальный район:

— с 24 по 27 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Куусиниеми: улицы Лесная, Советская.

Кемский муниципальный район:

— 24 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 6).

— 24 октября с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улица Слободская (дома 3-55).

— 24 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Мосорина (дома 3, 5).

— 25 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Сокол.

— 25 октября с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— 26 октября с 9.00 до 10.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 37-А).

— 26 октября с 10.00 до 15.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дом 1).

— 26 октября с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 57-59).

— 27 октября с 9.30 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-41, 43).

— 27 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 28-33). Переулок Юбилейный (дома 2, 3, 5, 6).

— 27 октября с 13.30 до 16.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2-А, 4-А).

— 28 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50).

— 28 октября с 9.30 до 11.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 10, 12).

— 28 октября с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 61, 63-А).

Кондопожский муниципальный район:

— 25 октября с 9.00 до 14.00 и 26 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская (дома 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59).

— 25 октября с 9.00 до 18.00. Поселок Уница.

— 27 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Лижма (частично).

Лоухский муниципальный район:

— 25 октября с 13.00 до 18.00. Поселки Сосновый (СОТ «Сампо»), Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский; деревня Коккосалма.

— 25 октября с 17.00 до 18.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 24 октября с 10.00 до 12.00 и 26 октября с 13.00 до 15.00. Деревня Федотово.

— 25 октября с 9.00 до 18.00. Поселки Кяппсельга, Шайдома; деревня Кяппесельга.

Муезерский муниципальный район:

— 24 октября с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

— 25 и 27 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

— 26 октября с 13.00 до 15.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

— 25 и 26 октября с 7.00 до 8.00, 27 и 28 октября с 16.00 до 17.00. Поселки Муезерский, Тумба.

Олонецкий национальный район:

— 24 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Пролетарская (дома 23, 23-А), Майская (дома 1-11); Железнодорожная станция Олонец (здание вокзала).

— 24 и 25 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Верхнеолонецкий; деревня Черная Речка.

— 25 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Привокзальная, Луначарского (дома 15, 17, 19, 28), Титова (дома 17-30), Пролетарская (дома 17, 19, 21). Переулок Карла Либкнехта. Здание водонасосной станции.

— 25 октября с 9.30 до 12.00. Поселок Устье Видлицы.

— 25 октября с 12.00 до 14.00. Поселок Видлица: улицы Новая (дома 1, 3, 4, 5, 6-А, 7, 9, 23, 25), Десанта (дом 6-А). Здание магазина «Спутник».

— 25 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Лесная, Старый Олонец, Майская (дома 12-17).

— 25 октября с 15.00 до 15.30. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здание дома-интерната.

— 26 октября с 9.30 до 12.00. Поселок Видлица: улица Советская. Здания водозабора и насосной станции.

— 27 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Первомайская (дома 17-25), Сказочный Тупик, Привокзальная, Коммунальная, Титова (дома 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25) Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 20-86). Переулки Красногвардейский, Кирпичный, Больничный, Карла Либкнехта. Деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая.

— 28 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 1-18), Октябрьская (дома 10, 11, 11-А).

Прионежский муниципальный район:

— 24 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская, Малиновая, СНТ «Виктория» и «Нелукса». Здание ООО «НордКапитал»; деревня Бесовец: СНТ «Северный просторы» (частично).

— С 24 по 26 октября с 10.00 до 16.00. Местечки Сургуба, Ринда, Намоево.

— С 24 по 28 октября с 10.00 до 17.00. Деревня Орзега.

— 27 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма: турбаза «Косалма».

— 28 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Новинка, Мира. Переулок Школьный (частично).

Пряжинский национальный район:

— 25 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Вилла-Гора.

— С 17 по 31 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

— 26 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Пушкина.

Сегежский муниципальный район:

— 24 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Советская (дом 18).

— 24 октября с 9.00 до 15.00. Поселок Лососий Порог: улицы Майгубская, Центральная (дома 1-4).

— 24 октября с 14.00 до 15.30. Поселок Валдай: улицы Мира, Октябрьская.

— 25 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Мира (дом 4).

— 25 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Лососий Порог: улица Центральная (дома 5-23).

— С 25 по 27 октября с 13.00 до 15.30. Деревня Вожмогора.

— 26 октября с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Мира (дома 26, 28, 30, 32, 34, 36), Лесная (дома 4-8).

— 26 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная.

— 27 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Пертозеро.

— 28 октября с 9.30 до 14.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня.