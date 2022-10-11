890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Два автомобиля упали в кювет, не удержавшись на дороге в Карелии (ФОТОФАКТ)
23.10.2022 14:02
Названа дата окончания ремонта автодороги «Петрозаводск — Лососинное»
23.10.2022 13:47

С 24 по 30 октября Прионежская сетевая компания проведет очередной этап выполнения Ремонтной программы-2022

Новости. Общество
10:07, 24 Октября 2022
фото: © АО «ПСК»

Новости партнеров

В АО «ПСК» предупреждают потребителей электроэнергии о возможных отключениях, связанных с неотложными работами на энергообъектах.

Временные отключения с 24 по 30 октября возможны:

Калевальский национальный район:

— с 24 по 27 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Куусиниеми: улицы Лесная, Советская.

Кемский муниципальный район:

— 24 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 6).

— 24 октября с 10.00 до 12.00. Город Кемь: улица Слободская (дома 3-55).

— 24 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: улица Мосорина (дома 3, 5).

— 25 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Сокол.

— 25 октября с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

— 26 октября с 9.00 до 10.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 37-А).

— 26 октября с 10.00 до 15.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дом 1).

— 26 октября с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 57-59).

— 27 октября с 9.30 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 37-41, 43).

— 27 октября с 9.30 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 19, 28-33). Переулок Юбилейный (дома 2, 3, 5, 6).

— 27 октября с 13.30 до 16.30. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 2-А, 4-А).

— 28 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50).

— 28 октября с 9.30 до 11.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 10, 12).

— 28 октября с 13.30 до 15.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 61, 63-А).

Кондопожский муниципальный район:

— 25 октября с 9.00 до 14.00 и 26 октября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Петрозаводская (дома 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59).

— 25 октября с 9.00 до 18.00. Поселок Уница.

— 27 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Лижма (частично).

Лоухский муниципальный район:

— 25 октября с 13.00 до 18.00. Поселки Сосновый (СОТ «Сампо»), Софпорог, Новый Софпорог, Тунгозеро, Пяозерский; деревня Коккосалма.

— 25 октября с 17.00 до 18.00. Поселок Кестеньга.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 24 октября с 10.00 до 12.00 и 26 октября с 13.00 до 15.00. Деревня Федотово.

— 25 октября с 9.00 до 18.00. Поселки Кяппсельга, Шайдома; деревня Кяппесельга.

Муезерский муниципальный район:

— 24 октября с 14.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

— 25 и 27 октября с 13.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

— 26 октября с 13.00 до 15.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

— 25 и 26 октября с 7.00 до 8.00, 27 и 28 октября с 16.00 до 17.00. Поселки Муезерский, Тумба.

Олонецкий национальный район:

— 24 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Пролетарская (дома 23, 23-А), Майская (дома 1-11); Железнодорожная станция Олонец (здание вокзала).

— 24 и 25 октября с 10.00 до 17.00. Поселок Верхнеолонецкий; деревня Черная Речка.

— 25 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Привокзальная, Луначарского (дома 15, 17, 19, 28), Титова (дома 17-30), Пролетарская (дома 17, 19, 21). Переулок Карла Либкнехта. Здание водонасосной станции.

— 25 октября с 9.30 до 12.00. Поселок Устье Видлицы.

— 25 октября с 12.00 до 14.00. Поселок Видлица: улицы Новая (дома 1, 3, 4, 5, 6-А, 7, 9, 23, 25), Десанта (дом 6-А). Здание магазина «Спутник».

— 25 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Лесная, Старый Олонец, Майская (дома 12-17).

— 25 октября с 15.00 до 15.30. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здание дома-интерната.

— 26 октября с 9.30 до 12.00. Поселок Видлица: улица Советская. Здания водозабора и насосной станции.

— 27 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Первомайская (дома 17-25), Сказочный Тупик, Привокзальная, Коммунальная, Титова (дома 17-30), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Пролетарская (дома 10, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25) Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта (дома 20-86). Переулки Красногвардейский, Кирпичный, Больничный, Карла Либкнехта. Деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая. 

— 28 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Луначарского (дома 1-18), Октябрьская (дома 10, 11, 11-А).

Прионежский муниципальный район:

— 24 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская, Малиновая, СНТ «Виктория» и «Нелукса». Здание ООО «НордКапитал»; деревня Бесовец: СНТ «Северный просторы» (частично).

— С 24 по 26 октября с 10.00 до 16.00. Местечки Сургуба, Ринда, Намоево.

— С 24 по 28 октября с 10.00 до 17.00. Деревня Орзега.

— 27 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма: турбаза «Косалма».

— 28 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Деревянка: улицы Новинка, Мира. Переулок Школьный (частично).

Пряжинский национальный район:

— 25 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Вилла-Гора.

— С 17 по 31 октября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Школьная, Мира, Молодежная, Рябиновая, Тенистая, Радужная, Школьная. Переулок Больничный. Комплекс зданий «Вотчина Деда Мороза».

— 26 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Пушкина.

Сегежский муниципальный район:

— 24 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Советская (дом 18).

— 24 октября с 9.00 до 15.00. Поселок Лососий Порог: улицы Майгубская, Центральная (дома 1-4).

— 24 октября с 14.00 до 15.30. Поселок Валдай: улицы Мира, Октябрьская.

— 25 октября с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Мира (дом 4).

— 25 октября с 9.00 до 13.00. Поселок Лососий Порог: улица Центральная (дома 5-23).

— С 25 по 27 октября с 13.00 до 15.30. Деревня Вожмогора.

— 26 октября с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Мира (дома 26, 28, 30, 32, 34, 36), Лесная (дома 4-8).

— 26 октября с 13.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная.

— 27 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Пертозеро.

— 28 октября с 9.30 до 14.00. Поселок Надвоицы: улицы Лесная, Южная, Скалистая, Каменистая, Карельская, Зеленая, Водников, Набережная, Новая, Подхозная, Старая деревня, Новая деревня.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2022, 23:09
Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)
21.10.2022, 08:20
В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией
19.10.2022, 12:15
На портале Госуслуг мошенники взломали личные кабинеты жителей Карелии и набрали кредитов
18.10.2022, 10:29
В Финляндии пригрозили отобрать имущество у россиян
18.10.2022, 11:21
Жительница Петрозаводска: «Торговцы ряпушкой топчут ногами кустики, получая прибыль»
21.10.2022, 06:40
Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации

Чтиво

14.10.2022 16:00
Без политики
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
Где можно посмотреть кино, оценить работы петрозаводских художников, сыграть в Квиз и вкусно поесть? И при этом так, чтобы ваш ребенок тоже был сыт, весел и занят? Ответ прост: новое пространство «Дом культуры» в торгово-развлекательном центре «Тетрис».
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
04.10.2022 13:20
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.