"ПСК" продолжит неотложные ремонты на энергетических объектах

С 5 по 11 октября в Карелии продолжатся работы по подготовке электрических сетей к предстоящей зиме.

В Прионежской сетевой компании предупреждают, что ремонтные работы невозможно производить без временных отключений потребителей и приносят извинения за неудобства.

Кратковременные отключения с 5 по 11 октября возможны:

Костомукшский городской округ:

- 6 октября с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: ЛТЦ-2, вышка "МТС".

- 7 октября с 10.00 до 17.00. Город Костомукша: туристический комплекс "Фрегат", ПАО "Мегафон", ИП Васильев, ИП Банников, ИП Налейкин, СНТ "Поляна-1", "Инфра-1".

- 7 и 8 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая Набережная.

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок: улицы Кириллова, Малая Набережная, насосная станция.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 10.00. Поселок Челмужи: улицы Гагарина, Титова (обе – частично).

- 5 октября с 14.00 до 15.00. Поселок Кяппесельга; деревни Кяппесельга, Шайдома, Уница.

- 5 и 6 октября с 10.00 до 18.00. Остров Кижи: деревни Жарниково, Оятевщина.

6 октября с 9.00 до 11.00. Город Медвежьегорск: улицы Карла Маркса (частично), Советская (частично), здание Следственного комитета.

- 7 октября с 11.00 до 17.00. Деревня Сигово, дачные кооперативы.

- 9 октября с 12.00 до 14.00. Деревня Федотово.

Прионежский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (дома 1-65); поселок Ладва-Ветка: здание АО "МТС".

- 5 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Молодежная, Советская, Некрасова, Кировская, Школьная, Лесная, Диспетчерская, Горная, Строителей.

- 5 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Чална: улицы Новореченская, Заречная, Юбилейная, Зеленый Бор.

- 5 октября с 12.00 до 15.00. Поселок Чална: комплекс зданий ОАО "Шуялес".

- 6 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Цветочная. Сущевича, Новая, Кленовая, Светлая, Школьная, Железнодорожная, Комсомольская, Дружинина, Хвойная, Березовая, здание ОАО "Шуялес".

- 6 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Порожки, село Сургуба, местечки Намоево, Урозеро, близлежащие СНТ.

- 6 и 7 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Заречная, Набережная, Горная, Подгорная.

- С 7 по 9 октября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Остров Груша, Железнодорожная, Приозерная, Переселенческая, Новая.

- 8 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева (частично).

- 9 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Квятковского, Горная, Молодежная, Заречная; село Деревянное: улицы Онежская (частично), Заводская, Лесная.

Кемский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Гидростроителей (дома 9-А, 11-А, 13-А, 13-Б, 15-А, 17-А, 23), Энергетиков (дом 21), насосная станция.

- 5 октября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Машинистов, Кирова, Строителей, Калинина, Октябрьская, Железнодорожная, Полярная,

Каменева (дома 14-А,14-Б,14-В), Совхозный переулок, здания школы № 3, интерната, спортивной школы.

- 6 октября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44а, 46, 50), здание котельной № 7; поселок Поньгома.

- 6 октября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Солнечная, Лесная, Кольцевая, здание котельной.

- 7 октября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: территория промзоны; поселок Рабочеостровск: улицы Южная, Заводская, Октябрьская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Строителей, Пионерская, Северная, Лесная, Молодежная,

Комсомольская (дома 44-52), Юбилейная (дома 1, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33, здания школы, детского дома, "Почты России".

- 7 октября с 13.30 до 16.00. Город Кемь: здание военного комиссариата; поселок Авнепорог: улица Советская (дома 1-5).

- 8 октября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 5-27); поселок Авнепорог.

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Павлика Морозова, Красноармейская, Чапаева, Ломоносова, Северная, Речная, Пионерская, здания районного музея, собора.

- 9 октября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная.

Сортавальский муниципальный район:

- 5 октября с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: здания АЗС и строительного магазина.

- 6 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Железнодорожная (частично).

- 7 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Спортивная (частично).

- 8 октября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Антикайнена, Кирова (обе – частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 5 по 9 октября с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Трубачева.

Кондопожский муниципальный район:

- 5 октября с 13.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Летняя.

- 8 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Нелгомозеро.

Олонецкий национальный район:

- 5 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Ленина (дома 36-50), Никитская, Цветочная, Брендоева, переулки Ладожский, Строительный (дома 2, 5).

- 6 октября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Жедезнодорожная (дома 1, 2, 22, 23-А, 23-Б, 23-В), Пролетарская (дом 20-А), Студитова.

- 7 октября с 10.00 до 14.00. Деревня Ковера.

- 7 октября с 13.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Володарского (дома 36, 37, 39, 43, 43-А, 45, 47, 49), Совхозная (дома 2-А, 6-А, 6-В), Мичурина (дома 8-27), Егорова (дома 17-45), Судалица (дома 1, 3, 5), ул.Солнечная (дом 1).

- 8 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Верхний Олонец: улицы Школьная, Молодежная, здания школы и детского сада.

- 9 октября с 9.00 до 12.00. Деревня Тигвера.

Калевальский национальный район:

- 6 октября с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 16.30. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Советская, Набережная, Школьная, Карельская, Октябрьская, Комсомольская, переулок Лесной.

- 7 октября с 10.00 до 15.00. Поселок Новое Юшкозеро: здания котельной, "Почты России", ФАПа, магазина.

- 8 октября с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми.

Сегежский муниципальный район:

- 6 октября с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: автобаза Надвоицкого алюминиевого завода, 6 гаражных кооперативов по улице Спиридонова.

- 6 октября с 13.00 до 15.00. Поселок Уросозеро: телевышка, базы сотовой связи "МТС", "Билайн", "МегаФон", "Теле2".

- 8 октября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика.

- 9 октября с 9.00 до 12.00. Садово-огородные товарищества в районе деревни Майгуба.

Питкярантский муниципальный район:

- 7 октября с 10.00 до 13.00. Поселок Харлу: улицы Главное шоссе, Заводская, 1-я Речная, Полевая.

- 8 октября с 10.00 до 16.00. Поселок Ляскеля (частично).

- 9 октября с 10.00 до 14.00. Поселок Харлу: улицы Школьная, Березовая аллея.