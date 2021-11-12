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Разработаны правила захоронения в братских могилах в мирное время

Новости. Общество
17:20, 21 Декабря 2021
фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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Разработаны требования к массовым захоронениям людей в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций.

Стандарт вступает в силу с 1 февраля 2022 года. В частности, в нем определены требования к территории захоронений, расположению стен скорби и дистанции между гробами, пишет новостное издание Карелии «Фактор» со ссылкой на МЧС России.

Согласно ГОСТу, расстояние между телами погибших должно составлять не менее 0,5 м по вертикали и горизонтали.

Промежутки между захоронениями должны заполняться слоем земли и слоем хвороста.

Какие еще требования к массовым захоронениям начнут действовать с февраля, читайте здесь.

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