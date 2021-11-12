Разработаны правила захоронения в братских могилах в мирное время

Разработаны требования к массовым захоронениям людей в военное время и на случай чрезвычайных ситуаций.

Стандарт вступает в силу с 1 февраля 2022 года. В частности, в нем определены требования к территории захоронений, расположению стен скорби и дистанции между гробами, пишет новостное издание Карелии «Фактор» со ссылкой на МЧС России.

Согласно ГОСТу, расстояние между телами погибших должно составлять не менее 0,5 м по вертикали и горизонтали.

Промежутки между захоронениями должны заполняться слоем земли и слоем хвороста.

Какие еще требования к массовым захоронениям начнут действовать с февраля, читайте здесь.