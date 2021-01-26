С лопатой против пистолета: Появились кадры с места перестрелки на парковке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На парковке в Петрозаводске произошла перестрелка, в которой пострадали два человека, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 24 января в 16.40 на парковке на Карельском проспекте. Представители одной из национальных диаспор устроили разборку. Конфликт, возникший на бытовой почве, закончился перестрелкой. Двое из участников перестрелки использовали травматические пистолеты. Сотрудник парковки защищался лопатой.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, двум из семи участников конфликта была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших госпитализирован.

"Все участники конфликта установлены. Мужчины знакомы между собой. Вечером 25 января они были доставлены в УВД. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в МВД республики.

В распоряжении сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии" оказалось видео с места перестрелки.