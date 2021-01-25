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Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими

Новости. Криминал
06:40, 26 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе/Архив
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МВД по Карелии проводит проверку по делу о стрельбе из травматического оружия на парковке на Кукковке.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 января, в районе парковки на Карельском проспекте. Представители одной из национальных диаспор устроили разборку. Конфликт, возникший на бытовой почве, закончился перестрелкой. Идин из его участников использовал травматический пистолет.   

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, сообщение о перестрелке зарегистрировано в воскресенье около 17 часов. Двум из пяти участникам конфликта была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших был госпитализирован.

"Все участники конфликта установлены. Мужчины знакомы между собой. Вечером 25 января они были доставлены в УВД. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - заявили в МВД республики.

Как пишет "Karelia.news" со ссылкой на очевидцев, в ходе перестрелки также задели стоящую на парковке машину, окно офиса на втором этаже стоящего рядом здания и железную дверь.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионер повредил неправильно припаркованный, по его мнению автомобиль, а потом напал с ножом на водителя.

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