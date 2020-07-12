Пенсионер в Петрозаводске изуродовал ножом машину за неправильную парковку

В Петрозаводске пенсионер повредил неправильно припаркованный, по его мнению автомобиль, а потом напал с ножом на водителя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 28-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина рассказал, что вышел из кафе в центре города, и на него накинулся неизвестный. Он угрожал ножом и вел себя вызывающе, высказывая угрозы. Молодому человеку удалось сесть в машину и позвонить в полицию. Он не сразу заметил, что его авто повреждено – на лакокрасочном покрытии были царапины и сколы.

Участковый уполномоченный полиции Петрозаводска, проводящий проверку по материалу, установил личность подозреваемого – 66-летнего петрозаводчанина. В его автомашине был найден нож, которым, по версии дознания, была повреждена машина. В полиции подозреваемый рассказал, что причиной конфликта послужила неправильная, по его мнению, парковка. Пока владелец находился в кафе, он взял нож и повредил капот, крылья и бампер. А, когда собственник транспорта вышел, то конфликт перешел на следующий уровень.

Однако ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовные дела.