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Пенсионер в Петрозаводске изуродовал ножом машину за неправильную парковку

Новости. Криминал
12:35, 13 Июля 2020
фото: © shutterstock.com
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В Петрозаводске пенсионер повредил неправильно припаркованный, по его мнению автомобиль, а потом напал с ножом на водителя, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 28-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина рассказал, что вышел из кафе в центре города, и на него накинулся неизвестный. Он угрожал ножом и вел себя вызывающе, высказывая угрозы. Молодому человеку удалось сесть в машину и позвонить в полицию. Он не сразу заметил, что его авто повреждено – на лакокрасочном покрытии были царапины и сколы.

Участковый уполномоченный полиции Петрозаводска, проводящий проверку по материалу, установил личность подозреваемого – 66-летнего петрозаводчанина. В его автомашине был найден нож, которым, по версии дознания, была повреждена машина. В полиции подозреваемый рассказал, что причиной конфликта послужила неправильная, по его мнению, парковка. Пока владелец находился в кафе, он взял нож и повредил капот, крылья и бампер. А, когда собственник транспорта вышел, то конфликт перешел на следующий уровень.

Однако ущерб подозреваемый обязался возместить.

Возбуждено уголовные дела.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-07-13 16:07:13
Растет число неадекватных стариканов которые то в комментах с угрозами кидаются, то с ножом на парковке. :)
бюджет
2020-07-13 15:50:12
А может он и прав! Теперь "модно" права качать, что "ЭТО" место мое. А ведь во дворах ВСЕ места общие. Мне жена даже как то сказала, что один дЭбил ей заявил - место мое, я за него плачу! Есть же больные на голову!
Сергей
2020-07-13 14:23:54
" Ворошиловский стрелок " -типа того .
новый
2020-07-13 12:49:25
Протестанул :)
кир
2020-07-13 12:45:22
Исключительно ихние проблемы. Будет ещё хуже, когда достроят высотки, воткнутые дополнительно в жилые кварталы. Вопреки генеральным планам советского времени. Отвечать головой и телом просто некому по либеральным законам.
Гость
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