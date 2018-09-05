С министром образования Карелии сегодня можно будет пообщаться по телефону

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В министерстве образования Карелии в среду вечером будет работать "горячая линия", посвященная началу нового учебного года.
"В связи с началом нового учебного года Министр образования Республики Карелия Александр Морозов проводит "Горячую линию". Задать вопрос Министру и руководителям структурных подразделений можно будет 5 сентября по телефону горячей линии 8 (814 2) 717-301, а также лично с 16.00 до 18.00 по адресу г. Петрозаводск, пр. Ленина, 24", - сообщает Минобр.
Кроме того, вопросы уже сейчас можно отправить на электронную почту: hotline@minedu.karelia.ru.
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