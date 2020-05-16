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С начала года в Карелии умерли 30 ВИЧ-инфицированных

Новости. Общество
13:00, 17 Мая 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД, считает журналист Валерий Поташов.

Первая смерть от новой инфекции произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных, которые были зарегистрированы в республике в нынешнем году. По данным регионального Центра СПИД к началу мая в Карелии выявлены свыше 2,6 тысячи заразившихся вирусом иммунодефицита, что в 13 раз больше, чем количество жителей республики, у которых подтвержден коронавирус. Однако карельские власти почему-то не требуют от населения пользоваться презервативами, как медицинскими масками, хотя ВИЧ, в отличие от коронавируса, остается с инфицированным навсегда, да и презерватив защищает от вируса надежнее маски. Более того, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала носить медицинские маски только медикам, тем, кто ухаживает за больными и тем, у кого имеются признаки простуды.

Как показал опыт Исландии, которая остановила волну ВИЧ, накрывавшую островное государство, и одна из первых в мире справилась с эпидемией коронавируса без "всеобщей самоизоляции" и обязательного "масочного режима", успех в борьбе с опасными инфекциями зависит, прежде всего, от эффективной системы здравоохранения, а не от запретительных мер.

Подробнее читайте в материале "Почему мы не ходим в магазин с презервативом?"

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