С начала года в Карелии выдали около 25 тысяч электронных больничных

За весь 2018 год было выдано лишь около 35 тысяч электронных больничных листов, сообщили в Фонде соцстрахования по Карелии.

Темпы выдачи электронных листков нетрудоспособности в Карелии растут: так, за весь 2018 год выдан 34791 листок, а за 3,5 месяца 2019 года – 24971. Лидером является Кондопожская ЦРБ – свыше 8 тысяч ЭЛН.

С 1 июля 2017 года вступил в силу закон, согласно которому у жителей Карелии появилась возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. За это время удобство цифрового документа оценили и врачи, и работодатели, и работники.

Автоматизация процесса при оформлении электронных листков нетрудоспособности полностью исключает возможность испортить или подделать "цифровой" документ. Каждый работающий гражданин может отследить историю своего больничного листка в личном кабинете застрахованного лица от момента его оформления до его оплаты, включая информацию о расчете суммы пособия.