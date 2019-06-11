С начала года в Петрозаводске поймали свыше 200 пьяных водителей

За 5 месяцев в ходе рейдов отстранили от управления автомобилей сотни пьяных водителей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За 5 месяцев за вождение в нетрезвом виде в Петрозаводске были отстранены от управления более 200 водителей.

40 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно.