С нового года автобус № 4 в Петрозаводске изменит схему движения

С 1 января в Петрозаводске будет изменена схема движения автобусов четвертого маршрута.

Согласно договоренности, достигнутой между администрацией города и транспортной компанией, с Нового года при движении в сторону Древлянки "четверка" будет поворачивать с улицы Чапаева в переулок Ватутина, затем по улице Олонецкой проследует до Ругозерского переулка и по Лесному проспекту будет возвращаться на прежний маршрут движения. Обратного пути следования автобусов эти изменения коснутся в "зеркальном" порядке, сообщили в мэрии.

"По поручению главы города мы провели опрос общественного мнения. Большинство респондентов высказали пожелания о корректировке нынешней схемы движения", - пояснил причину нововведений начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Напомним, что с 1 декабря автобусы маршрутов № 12 и №19 при следовании в направлении жилого комплекса Скандинавия начнут доезжать до Финского проезда. Изменится путь движения автобусов маршрута №1, которые также будут следовать до Финского проезда, минуя конечную остановку на улице Попова. Маршрут № 27 продлевается до улицы Чистой (микрорайон Древлянка-8), также без посещения конечной остановки на Попова.

На Кукковке автобусы маршрута № 2 при следовании в оба направления начнут заезжать в жилой комплекс "Большая медведица".