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Дрель аккумуляторная
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Новости. Общество
08:41, 08 Марта 2018

С праздником, наши дорогие, милые, любимые женщины!

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"Столица на Онего" от всей души поздравляет прекрасным дам, своих читательниц с праздником 8 марта.

Наши дорогие, милые, любимые женщины! От всей души поздравляем вас с праздником 8 марта!

Желаем весеннего настроения, мира и добра в ваших семьях, любви и достатка в доме. Пусть сбудутся ваши мечты и будет удачен ваш путь. 

Редакция "Столицы на Онего"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виталий
2018-03-08 16:38:00
Девушек "Столицы" с 8 марта!!!
sherhan2
2018-03-08 13:51:00
Брунса инженера с праздником! :)
кир
2018-03-08 12:28:41
"Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей".
А.С.Пушкин.
Редакцию "Столицы" с праздником!
эдуард3
2018-03-08 10:46:52
с. 8 МАРТА.

Подруги, мамы, бабушки и внучки
Вас Поздравляем - с Праздником - одним из самых лучших
Желаем Счастья и Любви - по жизни вам с собой нести.

Пусть небо мирное встречает вас всегда
Как только ВЫ с утра откроете глаза.
Детишек, внуков голоса - с утра
Пусть говорят. Приятные. слова.

Пусть щит России ВАС закроет
От всех невзгод, которых много....
Пусть Президентом будет тот
Кто радость в дом лишь принесет!

Здоровый дух в здоровом теле
Живет лет так по Сто - в прекрасном вашем женском теле.
Что б в голове лишь были бы одни заботы
Куда вам съездить отдохнуть иль в Крым иль на работу

Что б на работе Праздник был всегда
И от цветов кружилась голова.....!!!





тезка Высоцкого
2018-03-08 10:34:30
а день восьмого марта вроде
создала роза люксембург
с напарницею кларой цеткин
в противовес мужскому дню
однозначно
2018-03-08 10:17:11
Не все бабёнки одинаково полезны. Некоторые могут и ножиком пырнуть.
тезка Высоцкого
2018-03-08 10:13:45
сегодня в день восьмого марта
не мой посуду не готовь
всё приготовила вчера ты
посуду завтра сполоснёшь
Гость
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