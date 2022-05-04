С завтрашнего дня подъехать к Петрозаводску станет сложнее

С 11 мая начнется ремонт трассы на подъезде к Петрозаводску — из четырех имеющихся полос будут открыты две.

В ФКУ Упрдор «Кола» напомнили, что с 11 мая будет частично перекрыт подъезд к столице Карелии, а также к аэропорту «Петрозаводск».

Ограничение движения будет действовать с 11 мая до середины июня.

«На подъезде к Петрозаводску проезд будет организован по двум из четырех имеющихся полос, на подъезде к аэропорту „Петрозаводск“ — в поочередном режиме. С учётом этого обстоятельства подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор „Кола“ призывает водителей заранее планировать маршруты, соблюдать предельную внимательность при поездках по участкам проведения дорожных работ и с пониманием отнесись к наличию временных затруднений», — сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, «Столица на Онего» ранее сообщала о начале ремонтных работ на трассе «Кола».