S7 еще может возобновить рейсы Москва-Петрозаводск, заявили в компании

Компания S7 объяснила причину приостановки авиарейсов в Карелию коммерческими причинами.

S7 Airlines приняла решение приостановить полеты в Карелию по коммерческим причинам. Рейсы по маршруту Москва – Петрозаводск будут выполняться до 12 января. Компания рассматривает возможность возобновить полеты в летнем расписании, сообщают "Вести Карелии".

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