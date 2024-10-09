Доход жителей Карелии за год вырос на 21%

Средний месячный доход жителей республики составил более 60 тысяч рублей.

По данным российского сервиса вакансий hh.ru, на данный момент средняя зарплата жителей Карелии составила 60.2 тысячи рублей, что оказалось на 21% больше, нежели в 2023 году.

Средний доход в Карелии за год вырос больше, чем в среднем по России (17%). При этом средний заработок в Карелии все равно отстает от среднероссийского, который составляет 70 тысяч рублей

По сравнению с доходами в Москве (94.4 тысячи), карельская зарплата отстает на 34 тысячи рублей. Интересно, что, несмотря на существенное отставание в большинстве сфер деятельности от московских зарплат, в некоторых случаях существуют исключения. Так, представители административного персонала, домашнего и обслуживающего персонала в среднем зарабатывают в Карелии больше, чем в Москве — на 2.7 тысячи и 4.4 тысячи рублей соответственно.