Сад камней «вырос» в Приладожье Карелии (ФОТО И ВИДЕО)

В Сортавальском районе туристы восхищаются садом камней, появившимся неподалеку от Рускеалы.

Основатель Клуба путешественников «Импресс Тур» Наталья Чеботарева советует всем туристам, посещающим Рускеалу, обязательно заехать в Пуйкколу. Там «растет» сад камней.

Хозяин сада Борис Степанович на протяжении 22 лет собирал и укладывал камни придавая им узнаваемую или фантазийную форму. Об этом Чеботарева пишет на своей странице в соцсети.

«Будете в Карелии, от души рекомендую посетить это замечательное место — Сад камней. Сам хозяин и его творческий проект никого не оставят равнодушным. Очень много знает и с большим удовольствием рассказывает. После посещения Мраморного каньона нужно непременно туда заехать. Это рядом, всего пару десятков километров. Направление Вяртселя по левую руку. Не проедете. Место расположено прямо у трассы», — сообщила Наталья Чеботарева.

По мнению основателя клуба путешественников, для любознательных людей сад камней в Сортавальском районе — это находка.

«Проведете там часа три, а то и больше, и не заметите», — уверена Наталья.